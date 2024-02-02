***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.02.2024 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.02.2024
Alım
3,187.00
92,383.46
02.02.2024
Satım
3,015.00
87,653.80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246523
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1341
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
18:0532,8971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1604
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8646
18:051.993,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,31
|Açılış
|: 1.993,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.986,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|888.158.313
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|EGPRO
|173,50
|302.508.268
|% -7,52
|
|AKSUE
|14,15
|88.231.524
|% -6,91
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 2,55
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 5,45
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% -0,59
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% -2,05
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,21
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% -0,36
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4561
|30,4677
|% 0,44
|
|Euro
|32,8839
|32,8971
|% -0,49
|
|Sterlin
|38,3916
|38,5841
|% -0,42
|
|Frank
|35,0119
|35,2228
|% -0,60
|
|Riyal
|8,1026
|8,1433
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|894,14
|895,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|932,03
|935,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,25
|77,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,54
|2.034,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT