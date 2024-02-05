***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.02.2024 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.02.2024
Alım
2,898.00
82,487.60
05.02.2024
Satım
2,648.00
75,439.70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246961
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0715
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,1017
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.990,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,93
|Açılış
|: 1.990,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5557
|30,5622
|% 0,23
|
|Euro
|32,8355
|32,8480
|% -0,31
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
|