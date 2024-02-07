***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.02.2024 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.02.2024
Alım
5,598.00
173,281.18
07.02.2024
Satım
4,139.00
128,784.60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247793
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0493
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0937
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.005,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,90
|Açılış
|: 2.005,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5939
|30,6016
|% 0,16
|
|Euro
|32,9785
|32,9885
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5094
|38,7025
|% 0,32
|
|Frank
|34,9142
|35,1245
|% -0,23
|
|Riyal
|8,1388
|8,1796
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,84
|885,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|905,32
|909,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,57
|2.039,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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