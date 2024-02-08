***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.02.2024 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.02.2024
Alım
4,127.00
127,158.32
08.02.2024
Satım
4,356.00
133,981.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248267
BIST
'
18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0248
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0546
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.997,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|YGGYO
|45,82
|45.024.939
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|132.245.999
|% 9,98
|
|MERIT
|100,80
|114.707.541
|% 9,98
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|KUVVA
|50,00
|4.327.539
|% -7,32
|
|TETMT
|7.500,00
|12.906.538
|% -6,95
|
|MEGMT
|54,25
|699.883.747
|% -5,82
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|BINHO
|648,50
|3.965.197.982
|% 0,39
|
|MIATK
|51,40
|3.201.817.630
|% 0,59
|
|PGSUS
|789,00
|2.321.159.756
|% 1,54
|
|YEOTK
|251,00
|2.295.630.041
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6035
|30,6091
|% 0,09
|
|Euro
|33,0142
|33,0287
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,4680
|38,6609
|% -0,10
|
|Frank
|34,8505
|35,0605
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1416
|8,1824
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,56
|889,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,08
|895,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,57
|2.030,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
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17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem