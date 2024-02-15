***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.02.2024 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.02.2024
Alım
2,357.00
77,003.70
15.02.2024
Satım
3,000.00
97,515.08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249893
BIST
'
17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0067
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1803
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.976,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.976,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7319
|30,7366
|% -0,02
|
|Euro
|33,1721
|33,1941
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5377
|38,7310
|% 0,09
|
|Frank
|34,7422
|34,9515
|% 0,50
|
|Riyal
|8,1759
|8,2169
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,09
|954,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,79
|82,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,09
|1.999,43
|% 0,66
|