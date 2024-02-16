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***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

16.02.2024 18:36
***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşl


***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu payların nominal  tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    16.02.2024
    Alım
    3,085.00
    100,496.56

    16.02.2024
    Satım
    2,204.00
    72,065.70





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250173


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSUE 14,33 48.879.233 % 109,50  
TKNSA 44,00 714.255.783 % 10,00  
TDGYO 13,20 197.174.223 % 10,00  
ISATR 1.296.865,00 1.296.865 % 10,00  
PKENT 319,25 403.204.984 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8347 30,8438 % 0,39  
Euro 33,2257 33,2411 % 0,07  
Sterlin 38,7625 38,9569 % 0,46  
Frank 34,8689 35,0789 % 0,27  
Riyal 8,1984 8,2395 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,44 23,46 % 0,66  
Platin 907,30 908,75 % 0,66  
Paladyum 950,74 954,16 % 0,66  
Brent Pet. 83,32 83,32 % 0,66  
Altın Ons 2.014,61 2.014,95 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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