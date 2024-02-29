***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.02.2024 19:10
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.02.2024
Alım
2,750.00
93,495.00
29.02.2024
Satım
3,782.00
127,648.88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253130
BIST
'
18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0392
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7245
18:052.053,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,08
|Açılış
|: 2.053,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.661.933
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.807
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.246.893
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.851.880
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.844.799
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.489.462
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|259.017.738
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.427.619
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.748.547.687
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.366.443.660
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.290.832
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.390.434.503
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.689.960
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2421
|31,2510
|% 0,16
|
|Euro
|33,8158
|33,8358
|% -0,05
|
|Sterlin
|39,3208
|39,5180
|% -0,16
|
|Frank
|35,2035
|35,4156
|% -0,47
|
|Riyal
|8,3087
|8,3503
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|879,55
|880,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,98
|941,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,35
|2.044,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem