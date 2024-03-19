***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.03.2024 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.03.2024
Alım
2,782.00
95,027.82
19.03.2024
Satım
2,956.00
100,761.06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260348
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.239,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.239,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3436
|32,3475
|% 0,21
|
|Euro
|35,1641
|35,1744
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1551
|42,3664
|% -0,14
|
|Frank
|37,3270
|37,5141
|% -0,09
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,88
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|891,20
|896,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,06
|985,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,50
|87,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,34
|2.154,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında