***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.03.2024 18:52
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.03.2024
Alım
2,000.00
69,775.00
22.03.2024
Satım
3,384.00
118,598.96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261645
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2470
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.228,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -14,03
|Açılış
|: 2.228,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0124
|32,0483
|% 0,07
|
|Euro
|34,6145
|34,7113
|% -0,47
|
|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
|
|Frank
|36,3070
|36,4890
|% -0,19
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,74
|% 0,66
|
|Platin
|896,44
|897,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,59
|997,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,44
|85,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,36
|2.164,67
|% 0,66
|