***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.04.2024 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.04.2024
Satım
250.00
10,735.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273088
BIST
'
18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1181
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5291
En Düşük
32,3337
18:0534,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1230
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.494,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,23
|Açılış
|: 2.494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4939
|32,5291
|% 0,36
|
|Euro
|34,5437
|34,6172
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,3677
|40,5700
|% 0,24
|
|Frank
|35,5774
|35,7557
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|960,91
|962,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,74
|1.016,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,87
|89,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,13
|2.386,56
|% 0,66
|