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***OYYAT* *TFNVK* *DNFIN* *LIDFA* *YKBNK* *ALNUS* *VAKBN* *ISFIN* *ISFAK* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

05.01.2024 17:34
***OYYAT* *TFNVK* *DNFIN* *LIDFA* *YKBNK* *ALNUS* *VAKBN* *ISFIN* *ISFAK* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***OYYAT******TFNVK******DNFIN******LIDFA******YKBNK******ALNUS******VAKBN******ISFIN******ISFAK******HALKB******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, HALKB, TFNVK, OYYAT, DNFIN, ISFAK, VAKBN, ALNUS, ISFIN, VAKVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72418 50.000.000 05.01.2024 03.07.2024 09.01.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42422 810.000.000 05.01.2024 19.04.2024 09.01.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42430 420.500.000 05.01.2024 17.04.2024 09.01.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42448 414.300.000 05.01.2024 03.04.2024 09.01.2024
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK72418 1.000.000.000 05.01.2024 10.07.2024 09.01.2024
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD42412 350.000.000 05.01.2024 17.04.2024 09.01.2024
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK62423 508.000.000 05.01.2024 14.06.2024 09.01.2024
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42416 700.000.000 05.01.2024 04.04.2024 09.01.2024
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB42422 700.000.000 05.01.2024 19.04.2024 09.01.2024
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD52416 158.400.000 05.01.2024 10.05.2024 09.01.2024
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN72416 750.000.000 05.01.2024 02.07.2024 09.01.2024
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRK52411 300.000.000 05.01.2024 09.05.2024 09.01.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42418 1.090.000.000 05.01.2024 05.04.2024 09.01.2024


İlgili Şirketler [LIDFA, HALKB, TFNVK, OYYAT, DNFIN, ISFAK, VAKBN, ALNUS, ISFIN, VAKVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233215


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