***OYYAT* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.12.2021 17:37
***OYYAT******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982936
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 66,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0172
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8567
En Düşük
13,7980
18:0515,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5814
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8154
|13,8165
|% -0,12
|
|Euro
|15,5824
|15,6421
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-1,96
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, DOHOL, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 93 artarak (% 3.54 ) 1, 871
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, ATLAS, SNKRN, MIATK, AVGYO, GARFA, AYES, AKSA, SELVA, BURCE
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, TUCLK, MMCAS, TUREX
-
17:58
AYES, BURCE, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında