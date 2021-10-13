***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
13.10.2021 18:10
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
8285000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
18,86
Satıcının Unvanı
Ekte verilmektedir.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Ekte verilmektedir.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Satıcı üyeler Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
14,17
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
11,42 - 17,12 TL
İşlem Tarihi
14/10/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)'nin Ek Tablo 1'de bilgileri verilen 4 ortağına ait toplam 8.285.000 TL nominal değerli B grubu paylarının, Ek Tablo 2'de yer alan 13 ayrı fona satışı, satıcı üyeler Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14,17 TL fiyatla 14.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970423
BIST