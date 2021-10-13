***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***OZBAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)8285000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)18,86Satıcının UnvanıEkte verilmektedir.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıEkte verilmektedir.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarSatıcı üyeler Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)14,17Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları11,42 - 17,12 TLİşlem Tarihi14/10/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)'nin Ek Tablo 1'de bilgileri verilen 4 ortağına ait toplam 8.285.000 TL nominal değerli B grubu paylarının, Ek Tablo 2'de yer alan 13 ayrı fona satışı, satıcı üyeler Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14,17 TL fiyatla 14.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970423BIST