***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2021 11:57
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951610
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35497,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 497,43
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|HURGZ
|1,43
|7.854.255
|% 10,00
|
|KARYE
|9,68
|128.205.523
|% 10,00
|
|EDATA
|9,82
|15.332.064
|% 9,97
|
|KFEIN
|27,80
|26.875.216
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.228.443
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|135.794
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.129.656
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.029.708
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.791.898
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|418.462.348
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|225.189.953
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|210.159.101
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|144.246.388
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.205.523
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|61.744.459
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|114.739.120
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|47.906.564
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|64.643.280
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|210.159.101
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5790
|8,5823
|% 0,76
|
|Euro
|10,1044
|10,1090
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7362
|11,7951
|% 0,39
|
|Frank
|9,2743
|9,3302
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2797
|2,2911
|% 0,69
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,99
|
|Altın Gr.
|497
|498
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,02
|72,02
|-1,57
|