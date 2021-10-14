***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 17:21
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970865
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1143
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1248
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,32
|Açılış
|: 530,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RAYSG
|10,34
|5.575.283
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.870.187
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|194.982.769
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.051.757
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.508.078
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.401.387
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.188.305.308
|% -4,11
|
|ASELS
|16,53
|1.152.219.993
|% 1,41
|
|THYAO
|14,30
|874.979.240
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|818.226.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.592.564
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.106.678
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.098.883
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.291.546
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1868
|9,1919
|% 1,26
|
|Euro
|10,6593
|10,6684
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,5265
|12,5894
|% 1,28
|
|Frank
|9,9067
|9,9663
|% 1,19
|
|Riyal
|2,4413
|2,4535
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,97
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
|