***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 16:29
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979628
BIST
17:591.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5911,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1061
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5913,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1349
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:59689,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 5,71
|Açılış
|: 689,23
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YEOTK
|55,55
|82.539.663
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.277.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.468.668
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.638.050
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.335.041
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.498.299
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.202.441
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.305.922
|% -9,95
|
|DITAS
|25,14
|120.586.559
|% -8,38
|
|AKFGY
|5,20
|23.899.193
|% -6,81
|
|SASA
|39,18
|2.596.981.253
|% 1,93
|
|PETKM
|7,67
|2.075.213.662
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.836.319.473
|% -0,76
|
|ASELS
|21,22
|1.825.813.706
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,90
|1.551.207.170
|% 1,37
|
|YKBNK
|3,35
|1.030.657.957
|% -3,46
|
|PETKM
|7,67
|2.075.213.662
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|882.347.404
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,90
|1.551.207.170
|% 1,37
|
|TSPOR
|8,08
|1.315.531.660
|% -1,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9498
|11,9820
|% 0,79
|
|Euro
|13,4101
|13,4512
|% 0,91
|
|Sterlin
|15,8828
|15,9625
|% 0,53
|
|Frank
|12,7466
|12,8233
|% 0,53
|
|Riyal
|3,1809
|3,1969
|% 0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,34
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,59
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,09
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,04
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem