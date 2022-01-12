***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ERCB, OZBAL13.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.DevrolmaPay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaOZBAL CELIK BORU OZBAL 0,41599456 Özbal Çelik Boru'nun, Erciyas Çelik Boru'ya devrolması nedeniyle, verilecek Erciyas Çelik Boru pay adedidir.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993194BIST