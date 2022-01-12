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***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

12.01.2022 17:51
***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ERCB, OZBAL

13.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
OZBAL CELIK BORU OZBAL 0,41599456 Özbal Çelik Boru'nun, Erciyas Çelik Boru'ya devrolması nedeniyle, verilecek Erciyas Çelik Boru pay adedidir.


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993194


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DOBUR 118,80 28.747.893 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.280.818 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.472.136 % 9,96  
KRDMB 11,49 109.759.930 % 9,95  
KRDMA 11,49 229.491.432 % 9,95  
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Altın Ons 1.823 1.824 0,28  
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Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,28  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,01  
B. Petrol 84,24 84,24 0,52  
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