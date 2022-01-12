***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.01.2022 17:51
***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ERCB, OZBAL
13.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
OZBAL CELIK BORU OZBAL 0,41599456 Özbal Çelik Boru'nun, Erciyas Çelik Boru'ya devrolması nedeniyle, verilecek Erciyas Çelik Boru pay adedidir.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993194
BIST
17:592.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,74
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:5913,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1769
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:5915,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1342
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:59802,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -6,59
|Açılış
|: 802,13
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
792,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|118,80
|28.747.893
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.280.818
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.472.136
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|109.759.930
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|229.491.432
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.083.082
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,19
|45.831.186
|% -9,05
|
|MMCAS
|3,38
|188.995
|% -7,90
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,07
|7.089.415.775
|% 3,40
|
|SISE
|15,19
|3.489.728.224
|% 2,91
|
|THYAO
|26,84
|2.753.722.178
|% -0,22
|
|EREGL
|31,70
|2.502.526.455
|% -0,19
|
|GARAN
|11,85
|1.906.457.444
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,07
|7.089.415.775
|% 3,40
|
|YKBNK
|3,88
|1.653.319.886
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.489.728.224
|% 2,91
|
|GARAN
|11,85
|1.906.457.444
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,39
|374.130.837
|% 0,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6186
|13,6300
|% -1,28
|
|Euro
|15,5474
|15,5655
|% -0,85
|
|Sterlin
|18,5288
|18,6217
|% -1,18
|
|Frank
|14,7255
|14,8142
|% -1,03
|
|Riyal
|3,6059
|3,6240
|% -1,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,28
|
|Altın Gr.
|802
|802
|-6,59
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|84,24
|84,24
|0,52
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem