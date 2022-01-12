***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
12.01.2022 18:45
***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [ERCB, OZBAL]
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Açıklamalar
Payları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik Boru'nun bir kül halinde payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemleri 13.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup Erciyas Çelik Boru payları bu tarihten itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.3. maddesine göre Erciyas Çelik Boru payları için 13.01.2022 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 59.664 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993222
BIST
18:052.064
En Yüksek
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18:0513,2553
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|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2528
|13,2553
|% -4,00
|
|Euro
|15,1619
|15,2003
|% -3,18
|
|Sterlin
|18,1672
|18,2583
|% -3,11
|
|Frank
|14,5047
|14,5921
|% -2,51
|
|Riyal
|3,5332
|3,5509
|% -3,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,74
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-28,13
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|1,25
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