***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ERCB, OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik Boru'nun bir kül halinde payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemleri 13.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup Erciyas Çelik Boru payları bu tarihten itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.3. maddesine göre Erciyas Çelik Boru payları için 13.01.2022 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 59.664 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993222BIST