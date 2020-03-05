***OZBAL* *METUR* *HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.03.2020 09:13
***OZBAL******METUR******HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HUBVC, METUR, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824465
BIST
11:31112.715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.929,49
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.384
11:316,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,0960
En Düşük
6,0635
11:316,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,7930
En Düşük
6,7574
11:31321,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,92
|Açılış
|: 321,11
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.725.098
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.662.242
|% 14,93
|
|DGATE
|9,35
|32.095.276
|% 12,65
|
|AGHOL
|18,43
|41.286.138
|% 11,63
|
|GARFA
|5,58
|33.098.789
|% 11,38
|
|YKGYO
|3,00
|27.379.940
|% -9,91
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,98
|15.268.782
|% -4,35
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|HUBVC
|27,26
|6.527.604
|% -3,13
|
|ASELS
|30,46
|282.446.504
|% 2,28
|
|THYAO
|11,94
|229.578.853
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,59
|143.930.499
|% 1,17
|
|KARSN
|1,96
|111.416.025
|% 1,55
|
|GARAN
|10,55
|100.824.920
|% 1,83
|
|KARSN
|1,96
|111.416.025
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,59
|143.930.499
|% 1,17
|
|ODAS
|2,14
|94.812.423
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,34
|30.735.894
|% 1,52
|
|THYAO
|11,94
|229.578.853
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8285
|7,8677
|% 0,41
|
|Frank
|6,3403
|6,3785
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|1,69
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,17
|