***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem GörmeyenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,416 B HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,416 B HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Özbal Çelik Boru Mersin Fabrika Değerleme Raporu 2019..pdf - Değerleme Raporlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980166BIST