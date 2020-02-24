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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

24.02.2020 20:39
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ne ait 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821319


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YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
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Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.660 1.661 1,05  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,62 18,67 0,00  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
B. Petrol 55,58 55,58 -2,36  
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