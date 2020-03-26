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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

26.03.2020 16:57
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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflar ile 2020 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca Şirketimizin 2020 yılı finansal planlaması kapsamında Şirketimiz'in Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.  ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının, satış işlemlerinin ise hasılata oranının %10'dan fazlasına ulaşmış olması ve 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki alış ve satış tutarlarının da anılan Tebliğ'de belirtilen orandan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, işbu raporda Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin şartları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin kapsam ve koşullarının piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlemler kapsamındaki alış-satış fiyatlarının, piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun, önceki yıllarda 3. Şirket alım fiyatları ile uyumlu olması öngörülmekte olup, işlemlerin bu açıdan emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına özen gösterilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832381


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Altın Gr. 336 336 2,62  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,46 -0,01  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,00  
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