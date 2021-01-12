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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2021 15:14



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic.ve Taah. A.Ş. ile ÖzÇelik-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 01.06.2020-31.05.2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 12.01.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901522


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