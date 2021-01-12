***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic.ve Taah. A.Ş. ile ÖzÇelik-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 01.06.2020-31.05.2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 12.01.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901522BIST