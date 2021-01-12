***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 15:14
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic.ve Taah. A.Ş. ile ÖzÇelik-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 01.06.2020-31.05.2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 12.01.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901522
BIST
16:311.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:317,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:319,1252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:31446,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,38
|Açılış
|: 446,36
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ESEN
|23,54
|251.377.558
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.912.378
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.440
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.779
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.232,60
|237.287.622
|% -6,93
|
|SISE
|7,57
|2.866.387.472
|% 3,70
|
|TSKB
|1,93
|1.930.939.744
|% 6,63
|
|KOZAL
|121,20
|1.139.863.583
|% 0,92
|
|THYAO
|12,89
|1.059.142.069
|% 1,50
|
|PETKM
|5,30
|1.008.049.037
|% 1,34
|
|TSKB
|1,93
|1.930.939.744
|% 6,63
|
|SISE
|7,57
|2.866.387.472
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|424.833.877
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|537.702.463
|% -1,20
|
|PETKM
|5,30
|1.008.049.037
|% 1,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4998
|7,5068
|% 0,30
|
|Euro
|9,1123
|9,1252
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1643
|10,2153
|% 0,74
|
|Frank
|8,3970
|8,4476
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|4,19
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|12,36
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|5,98
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,08
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,68
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:47NATEN
Yüzde 6.99 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 884 adet işlem
-
16:46RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 905 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.55 ) 1, 688
-
16:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TSKB, KOZAL
-
16:45XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 745.00 milyon TL de