***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1092307.69 TRY 2,49 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 42827692.31 TRY 97,51 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847824BIST