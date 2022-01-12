***OZBAL* *OZGYO* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
12.01.2022 18:46
***OZBAL******OZGYO******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ERCB, OZBAL, OZGYO]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Payları Borsa İstanbul'da işlem gören Özbal Çelik Boru'nun bir kül halinde payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Erciyas Çelik Boru tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemleri 13.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup Erciyas Çelik Boru payları bu tarihten itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
Bu kapsamda 13.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere
• Özbal Çelik Boru kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.
• BIST Katılım 100 Endeksine Özbal Çelik Boru'nun yerine 1'inci yedek olan Özderici GMYO dahil edilecektir.
• Erciyas Çelik Boru aşağıdaki endekslere dahil edilecektir.
BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Erciyas Çelik Boru'nun paylarının sayısı 77.770.481, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
OZBAL CELIK BORU XUTUM 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XTUMY 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XBANA 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XKTUM 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XK100 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XKOBI 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XUSIN 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU XMANA 13/01/2022
OZBAL CELIK BORU ISKDN 13/01/2022
ERCIYAS CELIK BORU XUTUM 13/01/2022
ERCIYAS CELIK BORU XTUMY 13/01/2022
ERCIYAS CELIK BORU XYLDZ 13/01/2022
ERCIYAS CELIK BORU XUSIN 13/01/2022
ERCIYAS CELIK BORU XMANA 13/01/2022
OZDERICI GMYO XK100 13/01/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993223
BIST