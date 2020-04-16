***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:23
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838580
BIST
14:1996.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 664,24
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
14:196,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9276
En Düşük
6,8896
14:197,5380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
14:19385,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,28
|Açılış
|: 385,77
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
385,83
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.559.404
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.182.534
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|77.914.228
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.687.140
|% -9,93
|
|IHEVA
|1,89
|133.945.236
|% -9,57
|
|CLEBI
|78,00
|26.472.805
|% -9,46
|
|PGSUS
|50,80
|894.082.313
|% -8,39
|
|THYAO
|10,30
|692.127.718
|% -0,58
|
|ASELS
|26,94
|683.171.663
|% 1,89
|
|ECILC
|4,65
|502.473.109
|% 6,41
|
|MGROS
|29,44
|421.422.775
|% 2,01
|
|ECILC
|4,65
|502.473.109
|% 6,41
|
|YKBNK
|1,95
|155.169.730
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,60
|44.672.854
|% -1,64
|
|IEYHO
|0,55
|38.673.772
|% -1,79
|
|IHLGM
|1,02
|70.350.111
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6255
|8,6687
|% -0,05
|
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8369
|1,8462
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|385
|386
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|30,20
|
|Tam
|2.546
|2.608
|31,10
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|15,10
|
|Çeyrek
|621
|635
|7,50
|