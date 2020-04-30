***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:42
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841438
BIST
12:05101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,20
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:056,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:057,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:05385,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,99
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.741.203
|% 10,00
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.809.215
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|78.927.163
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|1.987.273
|% 9,91
|
|ARDYZ
|27,90
|7.374.305
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|39.107.056
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|KRONT
|25,10
|30.255.340
|% -7,86
|
|IDGYO
|3,33
|3.452.613
|% -6,98
|
|HUBVC
|23,70
|140.157.020
|% -1,82
|
|ADESE
|1,53
|131.669.368
|% -0,65
|
|ODAS
|1,83
|130.077.827
|% -1,08
|
|TKNSA
|7,44
|119.631.316
|% -3,00
|
|AVOD
|2,87
|119.402.148
|% 4,36
|
|ADESE
|1,53
|131.669.368
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,09
|80.319.328
|% 0,93
|
|ODAS
|1,83
|130.077.827
|% -1,08
|
|AVOD
|2,87
|119.402.148
|% 4,36
|
|CEMAS
|1,09
|42.469.041
|% -1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6847
|8,7283
|% 0,51
|
|Frank
|7,1628
|7,2060
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,33
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
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|B. Petrol
|26,04
|26,04
|1,82
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