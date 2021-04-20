***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:42
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929480
BIST
11:361.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
11:368,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1217
En Düşük
8,0681
11:369,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0536
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8075
En Düşük
9,7152
11:36460,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 460,83
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|29.850.483
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.292.674
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|KUTPO
|51,30
|46.123.741
|% -10,00
|
|SEKFK
|6,30
|4.191.408
|% -10,00
|
|EDIP
|1,99
|1.395.872
|% -9,95
|
|GARFA
|10,32
|1.290.187
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.086.284
|% -9,95
|
|GARAN
|7,09
|654.014.719
|% 1,29
|
|EREGL
|18,06
|417.130.599
|% -0,55
|
|PETKM
|6,59
|373.946.035
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,19
|323.129.538
|% -1,24
|
|SISE
|7,21
|212.610.956
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,84
|206.842.776
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|654.014.719
|% 1,29
|
|TSKB
|1,27
|116.259.125
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,13
|167.462.040
|% 2,40
|
|PETKM
|6,59
|373.946.035
|% -0,30
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1039
|8,1056
|% 0,21
|
|Euro
|9,7872
|9,7926
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3093
|11,3660
|% 0,30
|
|Frank
|8,8320
|8,8852
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1555
|2,1663
|% 0,28
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,66
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,02
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|0,86
|