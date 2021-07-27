***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 10:33
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951957
BIST
11:491.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:498,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4910,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:49495,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,90
|Açılış
|: 495,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:49
|IDGYO
|2,32
|13.581.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.045.529
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.785.267
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,25
|847.150
|% -4,34
|
|EUKYO
|7,24
|924.637
|% -3,98
|
|AVOD
|5,43
|3.200.875
|% -3,89
|
|SANFM
|20,00
|2.880.939
|% -3,66
|
|THYAO
|12,29
|226.055.243
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|206.993.889
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|EREGL
|18,21
|153.608.951
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.529.899
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|51.222.768
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|TSPOR
|3,23
|95.547.854
|% 5,56
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5729
|% 0,24
|
|Euro
|10,0737
|10,1027
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7840
|11,8431
|% 0,00
|
|Frank
|9,3083
|9,3643
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% 0,27
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
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Seans Raporu
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