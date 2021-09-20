***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 14:49
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964525
BIST
15:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -31,64
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:168,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:1610,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:16490,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 490,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EDIP
|3,76
|47.947.659
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.964.276
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,13
|20.613.274
|% 9,72
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.488
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,33
|9.156.286
|% -9,26
|
|BRYAT
|377,70
|54.110.335
|% -7,81
|
|BMSCH
|8,67
|33.642.553
|% -7,47
|
|ISKPL
|6,69
|142.792.099
|% -7,21
|
|TEZOL
|19,02
|1.175.962.890
|% 3,15
|
|THYAO
|12,57
|666.870.029
|% -1,18
|
|GARAN
|9,15
|640.257.129
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,36
|339.548.421
|% -3,67
|
|EREGL
|16,52
|322.824.244
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,36
|339.548.421
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,77
|184.882.242
|% -2,75
|
|GARAN
|9,15
|640.257.129
|% -2,56
|
|ODAS
|1,33
|87.401.165
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,02
|1.175.962.890
|% 3,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6678
|8,6720
|% 0,29
|
|Euro
|10,1548
|10,1595
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8067
|11,8659
|% -0,27
|
|Frank
|9,2903
|9,3462
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3045
|2,3160
|% 0,24
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,87
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|21,19
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,25
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|-1,64
|