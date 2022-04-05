***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 17:25
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015999
BIST
17:402.319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4014,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:4016,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:40915,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 915,09
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ULUSE
|150,70
|14.801.637
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.901.621
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|75.856.567
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.543.954
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.677.451
|% -9,93
|
|LIDER
|18,70
|800.031.585
|% -8,78
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,36
|3.858.348
|% -5,60
|
|GMTAS
|3,00
|11.077.802
|% -4,76
|
|THYAO
|34,48
|5.552.015.780
|% 3,05
|
|ASELS
|25,82
|3.563.085.840
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,83
|3.373.386.833
|% -0,13
|
|GARAN
|12,52
|3.056.549.379
|% -0,87
|
|SISE
|16,43
|2.742.271.008
|% 0,98
|
|ODAS
|1,89
|951.897.979
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.073.023.989
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,20
|1.343.056.862
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,69
|1.891.599.781
|% -0,39
|
|GARAN
|12,52
|3.056.549.379
|% -0,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7181
|14,7256
|% 0,32
|
|Euro
|16,1045
|16,1179
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2593
|19,3559
|% 0,30
|
|Frank
|15,7869
|15,8820
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9134
|3,9331
|% 0,28
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,13
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,50
|
Seans Raporu
17:40
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 79 artarak (% 0.11 ) 2, 580
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17:55XU100
Endeks 2, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
17:55KAPLM
Yüzde 5.65 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 573 adet işlem
-
17:54OYAKC
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 762, 871 adet işlem
-
17:51AKSEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 018, 566 adet işlem