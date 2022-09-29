***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 14:47
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065886
BIST
15:533.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -14,30
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
15:5318,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
15:5318,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
15:53984,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,04
|Açılış
|: 984,49
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KGYO
|19,25
|94.497.604
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.520.384
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|414.510.183
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|15.649.099
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.386.404
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,40
|193.770.523
|% -8,01
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,75
|2.658.938.267
|% 1,16
|
|ASELS
|30,62
|2.170.860.059
|% 6,54
|
|HEKTS
|56,50
|1.603.937.374
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,10
|1.382.364.863
|% 0,57
|
|SASA
|65,95
|1.249.270.678
|% -2,44
|
|SKBNK
|1,86
|577.238.186
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,90
|976.053.627
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,34
|780.586.766
|% -3,19
|
|TSKB
|2,42
|532.643.913
|% 3,42
|
|YKBNK
|7,10
|1.382.364.863
|% 0,57
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5407
|18,5486
|% 0,16
|
|Euro
|18,0460
|18,0633
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,1000
|20,2008
|% 0,07
|
|Frank
|18,7819
|18,8950
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9172
|4,9419
|% 0,41
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,69
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.607
|6.668
|-113,00
|
|Yarım
|3.214
|3.259
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,18
|
Seans Raporu
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