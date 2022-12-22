***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2022 10:02
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089114
BIST
14:225.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 70,02
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.513
En Düşük
5.445
14:2218,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:2219,8710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0556
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:221.089,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.089,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.913.222
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|17.711.512
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|18.060.122
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|62,35
|31.021.605
|% -3,11
|
|BRMEN
|2,29
|603.353
|% -2,97
|
|OZGYO
|6,25
|219.226.909
|% -2,95
|
|THYAO
|144,20
|4.197.585.914
|% 0,91
|
|ENKAI
|28,06
|3.251.330.327
|% 4,94
|
|EKGYO
|8,30
|3.100.077.479
|% 3,23
|
|VAKBN
|12,50
|2.487.687.110
|% 1,79
|
|ISCTR
|13,08
|2.319.635.929
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,30
|3.100.077.479
|% 3,23
|
|VAKBN
|12,50
|2.487.687.110
|% 1,79
|
|ISCTR
|13,08
|2.319.635.929
|% 2,51
|
|SKBNK
|3,19
|530.408.761
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,15
|1.779.698.635
|% 1,25
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6755
|18,6815
|% 0,11
|
|Euro
|19,8542
|19,8710
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4737
|22,5864
|% -0,04
|
|Frank
|20,0838
|20,2048
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9511
|4,9760
|% 0,10
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,04
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.340
|7.388
|-9,00
|
|Yarım
|3.554
|3.612
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.805
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,17
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,42
|