***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 14:19
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093091
BIST
14:585.583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -43,63
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
14:5818,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
14:5819,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1420
|Açılış
|: 19,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
14:581.121,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.121,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler14:58
|EYGYO
|22,90
|13.942.070
|% 9,99
|
|KONYA
|4.174,90
|382.922.339
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|72.790.167
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.281.719
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.948.223
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.004.124
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.624.558
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.529.868
|% -9,93
|
|LIDER
|87,75
|20.977.220
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|42,82
|7.453.561.975
|% 1,37
|
|EKGYO
|9,46
|5.641.922.724
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,59
|5.411.108.307
|% 4,15
|
|THYAO
|145,80
|4.825.067.605
|% -1,09
|
|ASELS
|65,65
|4.487.963.756
|% -4,99
|
|EKGYO
|9,46
|5.641.922.724
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,59
|5.411.108.307
|% 4,15
|
|YKBNK
|11,80
|2.150.371.025
|% 0,60
|
|EREGL
|42,82
|7.453.561.975
|% 1,37
|
|ISCTR
|12,81
|2.099.876.978
|% 1,10
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7406
|18,7456
|% 0,13
|
|Euro
|19,8954
|19,9081
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,5240
|22,6370
|% 0,82
|
|Frank
|20,1239
|20,2452
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,60
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,59
|
|Cumhuriyet
|7.524
|7.638
|54,00
|
|Tam
|7.560
|7.618
|43,00
|
|Yarım
|3.661
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-2,16
|