***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:16
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099355
BIST
17:045.096
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -75,13
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:0418,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:0420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:041.131,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.131,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EUHOL
|2,32
|92.339.026
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|4.191.740
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|49.643.884
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.428.468
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.244.737
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.547.357
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|BFREN
|4.634,60
|189.771.437
|% -9,95
|
|FLAP
|13,54
|197.837.605
|% -9,91
|
|ASELS
|58,70
|5.851.742.173
|% -0,68
|
|THYAO
|135,30
|5.467.565.747
|% -2,24
|
|EREGL
|39,32
|5.452.223.901
|% -1,26
|
|KRDMD
|18,70
|4.351.976.810
|% -0,48
|
|KOZAL
|582,80
|3.579.356.285
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,67
|3.464.548.609
|% -0,69
|
|YKBNK
|9,69
|2.953.184.649
|% -4,25
|
|KRDMD
|18,70
|4.351.976.810
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,81
|469.350.823
|% -1,06
|
|AKBNK
|17,50
|2.648.081.753
|% -1,74
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7795
|% 0,05
|
|Euro
|20,1661
|20,1803
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7114
|22,8253
|% -0,34
|
|Frank
|20,2326
|20,3544
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% 0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.654
|7.710
|2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,16
|