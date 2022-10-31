***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2022 11:46
***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 31.10.2022
İlgili Şirketler OZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075221
BIST
12:263.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 55,89
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:2618,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:2618,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0280
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:26980,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,44
|Açılış
|: 980,28
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VKING
|14,86
|6.415.880
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.751.654
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.960.794
|% 9,96
|
|TUCLK
|26,52
|5.989.409
|% 9,95
|
|ULUUN
|36,02
|157.420.660
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|52.628.189
|% -9,98
|
|MTRYO
|2,78
|4.913.192
|% -8,25
|
|METRO
|1,53
|61.424.604
|% -7,27
|
|MZHLD
|131,00
|18.810.474
|% -6,23
|
|DOBUR
|52,75
|10.428.454
|% -5,97
|
|THYAO
|98,20
|2.512.312.243
|% 1,29
|
|SASA
|118,80
|1.536.932.866
|% 8,69
|
|AKBNK
|14,53
|1.274.077.880
|% -1,02
|
|YKBNK
|8,95
|1.095.468.865
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,30
|961.635.068
|% 2,38
|
|EKGYO
|4,42
|810.822.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,95
|1.095.468.865
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.165.778
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|204.577.512
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,05
|802.354.247
|% 0,00
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6144
|% 0,18
|
|Euro
|18,4977
|18,5050
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4443
|21,5519
|% -0,34
|
|Frank
|18,5392
|18,6509
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,81
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.590
|6.652
|-84,00
|
|Yarım
|3.211
|3.250
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-0,45
|