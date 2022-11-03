***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 15:44
***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076534
BIST
17:214.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 28,29
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:2118,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:2118,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:21972,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,39
|Açılış
|: 972,01
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KAREL
|23,32
|137.777.364
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.878.924
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|38.702.959
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|72.507.210
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|117.461.497
|% -9,61
|
|CMBTN
|396,70
|59.430.885
|% -8,11
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,80
|9.198.731.525
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,50
|4.845.702.394
|% 2,66
|
|ASELS
|34,58
|4.207.505.371
|% -3,62
|
|SASA
|137,90
|3.702.622.523
|% 9,10
|
|PETKM
|13,98
|2.423.390.705
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,53
|1.560.870.754
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,85
|2.127.710.445
|% -0,78
|
|ISCTR
|8,73
|2.131.881.328
|% -2,68
|
|ODAS
|8,71
|1.565.184.025
|% 2,96
|
|TSKB
|3,05
|555.207.375
|% -2,24
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6181
|% 0,00
|
|Euro
|18,2060
|18,2272
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7609
|20,8651
|% -1,86
|
|Frank
|18,3173
|18,4276
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% -0,07
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-10,45
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.553
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.193
|3.232
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,00
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|-1,46
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 75 artarak (% 0.72 ) 3, 608
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZOREN, KAREL, ULUSE, KERVN, DOKTA, ADEL, HKTM, MIATK, TMPOL
-
17:33
ISBIR, ATSYH, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
EDIP, CUSAN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33ARASE
Yüzde 5.61 oranında artışla 184.60 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 155 adet işlem