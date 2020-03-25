***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2020 tarihinde saat 8:30'da Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Kat:9 N25 Levent Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır. Pay sahiplerimiz, yapılacak Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak edebileceklerdir. Bunun için bütün altyapı ve teknik hazırlıklar sağlanmış ve işler hale getirilmiştir.Şirketimiz toplantının yapılacağı fiziki ortam, dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz olarak etkileyen Corona virüsünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve riskleri ortadan kaldırmak amacıyla her türlü sağlık ve hijyen koşullarına uygun hale getirilmiştir. Ancak Şirketimiz, resmi makamların da önerileri doğrultusunda, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılım sağlamalarını ve takdirlerini bu yönde kullanmalarını tavsiye etmektedir.Bu olağandışı sürecin, dünyada ve ülkemizde sağlıklı bir şekilde atlatılarak en kısa sürede normal koşullara dönülmesini umuyoruz.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832001BIST