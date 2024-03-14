***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.03.2024 18:14
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31.12.2023 Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258868
BIST
'
18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0806
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0477
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9738
18:052.229,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -11,77
|Açılış
|: 2.229,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1135
|32,1222
|% 0,25
|
|Euro
|35,1010
|35,1156
|% -0,14
|
|Sterlin
|41,3069
|41,5139
|% -0,80
|
|Frank
|36,6813
|36,8652
|% -0,92
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|930,40
|932,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,05
|1.069,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,16
|85,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,33
|2.159,64
|% 0,66
|