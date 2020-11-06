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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

06.11.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30.09.2020 Yönetim Kurulu (Konsolide) Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886820


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 18,15 7.948.711 % 10,00  
BRKO 1,43 6.303.156 % 10,00  
BLCYT 7,26 61.707.647 % 10,00  
GEDZA 19,03 29.020.943 % 10,00  
MARKA 4,62 27.826.925 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5242 8,5336 % 1,40  
Euro 10,1252 10,1434 % 1,80  
Sterlin 11,2001 11,2562 % 1,55  
Frank 9,4683 9,5253 % 2,18  
Riyal 2,2763 2,2877 % 1,76  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 -4,86  
Altın Gr. 536 536 8,42  
Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,34 25,37 -0,02  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,12  
B. Petrol 39,96 39,96 -0,97  
Seans Raporu 18:05
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