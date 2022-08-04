***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 79.528.832 29.352.894 66.833.460 19.550.017Satışların Maliyeti22 -36.523.851 -18.153.000 -32.183.000 -12.503.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.004.981 11.199.894 34.650.460 7.047.017Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)43.004.981 11.199.894 34.650.460 7.047.017Genel Yönetim Giderleri23 -5.636.281 -3.776.798 -3.575.089 -2.095.122Pazarlama Giderleri23 -7.683.881 -2.389.486 -5.973.677 -1.507.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.050.952 351.595 227.972 230.252Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -11.078.980 -29.927 -10.862.700 24.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.656.791 5.355.278 14.466.966 3.699.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 1.333.000 131.285 970.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -873.884 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.782.907 6.688.278 14.598.251 4.669.527Finansman Gelirleri26 26.474.545 1.901.080 17.301.905 974.598Finansman Giderleri26 -2.019.555 -964.165 -1.621.375 -427.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996DÖNEM KARI (ZARARI)43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.455.838 29.315.785Dönem Karı (Zararı)43.237.897 7.625.193Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)43.237.897 7.625.193Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.198.148 -1.267.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 253.430 222.384Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.564 -156.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 60.354 -29.556Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 -790 -127.427Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 76.038 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 76.038 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -27.587.180 -1.333.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -27.587.180 -1.333.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.416.089 22.958.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -151.497 -1.879.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -151.497 -1.879.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 915.389 1.019.437İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,11 915.389 1.019.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-568.000 1.583.000Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)13 -568.000 1.583.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 3.127.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 9.183.671 -794.976Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 966.564 366.476İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 966.564 366.476Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -46.842 -8.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.284.700 19.272.988Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11 286.009 276.905İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11 286.009 276.905Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 115.495 -5.534Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.455.838 29.315.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.745.618 12.397.393Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -89.413.338 -1.044.082Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.461 -1.525Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -14.461 -1.525Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 64.682.181 13.443.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.275.959 -8.227.145Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.045.500 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 -1.045.500 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 -5.459 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri18 -5.459 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 0 -8.107.610Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları18 0 -8.107.610Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -225.000 -119.535Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-565.739 33.486.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-565.739 33.486.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.430.338 3.978.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ864.599 37.464.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 864.599 1.430.338Ticari Alacaklar7 1.519.371 1.204.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.519.371 1.204.606Diğer Alacaklar8 195.186 3.122İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 195.186 3.122Peşin Ödenmiş Giderler10 346.065 9.529.736İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 346.065 9.529.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 2.931 192.063Diğer Dönen Varlıklar11 8.671.304 9.589.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 8.671.304 9.589.625ARA TOPLAM11.599.456 21.949.490Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 3.870.000 3.302.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.469.456 25.251.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 156.520.811 67.107.473İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 156.520.811 67.107.473Ticari Alacaklar7 385.916 549.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 385.916 549.184Diğer Alacaklar8 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 913.683.039 950.778.040Maddi Duran Varlıklar15 4.511.276 4.638.254Binalar15 4.154.760 4.196.550Taşıtlar15 294.542 377.842Mobilya ve Demirbaşlar15 61.974 63.862Kullanım Hakkı Varlıkları16 527.861 634.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.075.676.495 1.023.760.395TOPLAM VARLIKLAR1.091.145.951 1.049.011.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 92.491 97.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 92.491 97.950Banka Kredileri18 92.491 97.950Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları225.916 238.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları225.916 238.541Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 225.916 238.541Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 1.093.242 126.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.093.242 126.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 159.427 206.269Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.529.301 2.413.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.529.301 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 11.126.261 -11.126.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)21 7.625.193 7.625.193 7.625.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -49.535 -49.535 -49.535Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 250.000.000 270.354 -378.786 2.891.481 2.740.568 159.486.613 7.625.193 422.635.423 0 422.635.423Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.359 618.357.080 -618.432.439 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)21 43.237.897 43.237.897 43.237.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -55.045 -55.045 -55.045Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 250.000.000 -27.355.521 270.354 -567.397 3.556.049 3.336.098 777.323.522 43.237.897 1.049.801.002 0 1.049.801.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)43.237.897 7.625.193 30.278.781 5.216.996DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-55.045 -49.535 -31.737 -9.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -55.045 -49.535 -31.737 -9.644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.045 -49.535 -31.737 -9.644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.182.852 7.575.658 30.247.044 5.207.352Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.182.852 7.575.658 30.247.044 5.207.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051981BIST