***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 84.173.276 72.116.632 4.644.444 42.763.738
Satışların Maliyeti
22 -36.523.851 -52.743.420 0 -34.590.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.649.425 19.373.212 4.644.444 8.173.318
BRÜT KAR (ZARAR)
47.649.425 19.373.212 4.644.444 8.173.318
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.266.531 -6.552.442 -2.630.250 -2.775.643
Pazarlama Giderleri
23 -8.737.263 -5.283.627 -1.053.382 -2.894.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.239.983 562.190 189.031 210.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -11.266.117 -33.073 -187.137 -2.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.619.497 8.066.260 962.706 2.711.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.133.000 0 1.800.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -873.884 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.745.613 11.199.260 962.706 4.511.246
Finansman Gelirleri
26 46.396.194 4.692.649 19.921.649 2.791.569
Finansman Giderleri
26 -2.240.855 -1.609.461 -221.300 -645.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.675.472 26.416.538
Dönem Karı (Zararı)
63.900.952 14.282.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.900.952 14.282.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.956.046 -3.054.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 379.417 333.537
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-27.587.180 -3.133.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -27.587.180 -3.133.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 140.771 -254.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 141.561 -71.606
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -790 -183.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 110.946 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 110.946 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.730.566 15.188.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 666.334 -2.060.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 666.334 -2.060.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11 1.879.010 794.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11 1.879.010 794.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 5.082.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 8.181.687 -705.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 107.264 67.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 107.264 67.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -20.297 -9.387
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.196.000 2.332.420
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13 2.196.000 2.332.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
373.911 332.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11 373.911 332.428
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 691.357 621.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.344.700 8.732.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -2.344.700 8.732.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.675.472 26.416.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.493.875 44.256.564
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -109.397.595 -1.070.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -14.461 -1.525
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -14.461 -1.525
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 61.918.181 45.329.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.389.025 -8.819.612
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.045.500 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -1.045.500 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -48.025 -8.633.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -48.025 -8.633.360
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -295.500 -186.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-207.428 61.853.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-207.428 61.853.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.430.338 3.978.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.222.910 65.831.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.222.910 1.430.338
Ticari Alacaklar
7 780.937 1.204.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 780.937 1.204.606
Diğer Alacaklar
8 3.122 3.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.122 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.348.049 9.529.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.348.049 9.529.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 4.298 192.063
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.898.380 9.589.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 7.898.380 9.589.625
ARA TOPLAM
11.257.696 21.949.490
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 1.106.000 3.302.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.363.696 25.251.490
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 176.505.068 67.107.473
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 176.505.068 67.107.473
Ticari Alacaklar
7 306.519 549.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 306.519 549.184
Diğer Alacaklar
8 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 916.447.039 950.778.040
Maddi Duran Varlıklar
15 4.440.429 4.638.254
Binalar
15 4.133.866 4.196.550
Taşıtlar
15 252.892 377.842
Mobilya ve Demirbaşlar
15 53.671 63.862
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 474.383 634.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 599 7.294
Bilgisayar Yazılımları
17 599 7.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.098.219.368 1.023.760.395
TOPLAM VARLIKLAR
1.110.583.064 1.049.011.885
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 49.925 97.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 49.925 97.950
Banka Kredileri
18 49.925 97.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.699 238.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.699 238.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 224.699 238.541
Ticari Borçlar
7 233.942 126.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 233.942 126.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 185.972 206.269
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.105.163 2.413.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.105.163 2.413.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 190.567 130.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 190.567 130.127
ARA TOPLAM
34.303.352 33.526.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
13 1.704.000 4.048.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.007.352 37.575.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
692.648 863.360
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 692.648 863.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 692.648 863.360
Diğer Borçlar
8 3.025.713 2.712.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.025.713 2.712.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 415.438 197.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 415.438 197.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.133.799 3.773.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.141.151 41.348.235
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.070.441.913 1.007.663.650
Ödenmiş Sermaye
21 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -27.355.521 -26.310.021
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 2.966.508 3.043.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.966.508 3.043.697
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 3.556.049 3.556.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -589.541 -512.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.260.739
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.260.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 777.323.522 158.966.442
Net Dönem Karı veya Zararı
21 63.900.952 618.432.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.070.441.913 1.007.663.650
TOPLAM KAYNAKLAR
1.110.583.064 1.049.011.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden De 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765
Transferler
21 11.126.261 -11.126.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21 14.282.448 14.282.448 14.282.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -107.889 -107.889 -107.889
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 270.354 -437.140 2.891.481 2.740.568 159.486.613 14.282.448 429.234.324 429.234.324
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650
Transferler
21 75.359 618.357.080 -618.432.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21 63.900.952 63.900.952 63.900.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -77.189 -77.189 -77.189
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -27.355.521 270.354 -589.541 3.556.049 3.336.098 777.323.522 63.900.952 1.070.441.913 1.070.441.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.189 -107.890 -22.144 -58.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -77.189 -107.890 -22.144 -58.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -77.189 -107.890 -22.144 -58.355
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 63.823.763 14.174.558 20.640.911 6.599.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 14.174.558 20.640.911 6.599.164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075370
BIST