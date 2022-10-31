***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 84.173.276 72.116.632 4.644.444 42.763.738Satışların Maliyeti22 -36.523.851 -52.743.420 0 -34.590.420TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.649.425 19.373.212 4.644.444 8.173.318BRÜT KAR (ZARAR)47.649.425 19.373.212 4.644.444 8.173.318Genel Yönetim Giderleri23 -8.266.531 -6.552.442 -2.630.250 -2.775.643Pazarlama Giderleri23 -8.737.263 -5.283.627 -1.053.382 -2.894.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.239.983 562.190 189.031 210.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -11.266.117 -33.073 -187.137 -2.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.619.497 8.066.260 962.706 2.711.246Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.133.000 0 1.800.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -873.884 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.745.613 11.199.260 962.706 4.511.246Finansman Gelirleri26 46.396.194 4.692.649 19.921.649 2.791.569Finansman Giderleri26 -2.240.855 -1.609.461 -221.300 -645.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519DÖNEM KARI (ZARARI)63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.675.472 26.416.538Dönem Karı (Zararı)63.900.952 14.282.448Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.900.952 14.282.448Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.956.046 -3.054.246Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 379.417 333.537Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-27.587.180 -3.133.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -27.587.180 -3.133.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 140.771 -254.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 141.561 -71.606Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 -790 -183.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 110.946 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 110.946 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.730.566 15.188.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 666.334 -2.060.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 666.334 -2.060.483Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,11 1.879.010 794.140İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,11 1.879.010 794.140Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 5.082.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 8.181.687 -705.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 107.264 67.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 107.264 67.890Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -20.297 -9.387Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13 2.196.000 2.332.420Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)13 2.196.000 2.332.420Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler373.911 332.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11 373.911 332.428Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 691.357 621.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.344.700 8.732.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -2.344.700 8.732.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.675.472 26.416.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.493.875 44.256.564Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -109.397.595 -1.070.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -14.461 -1.525Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -14.461 -1.525Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 61.918.181 45.329.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.389.025 -8.819.612İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.045.500 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -1.045.500 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -48.025 -8.633.360Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -48.025 -8.633.360Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -295.500 -186.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-207.428 61.853.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-207.428 61.853.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.430.338 3.978.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.222.910 65.831.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.222.910 1.430.338Ticari Alacaklar7 780.937 1.204.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 780.937 1.204.606Diğer Alacaklar8 3.122 3.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.122 3.122Peşin Ödenmiş Giderler10 1.348.049 9.529.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.348.049 9.529.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 4.298 192.063Diğer Dönen Varlıklar11 7.898.380 9.589.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 7.898.380 9.589.625ARA TOPLAM11.257.696 21.949.490Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 1.106.000 3.302.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.363.696 25.251.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 176.505.068 67.107.473İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 176.505.068 67.107.473Ticari Alacaklar7 306.519 549.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 306.519 549.184Diğer Alacaklar8 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 916.447.039 950.778.040Maddi Duran Varlıklar15 4.440.429 4.638.254Binalar15 4.133.866 4.196.550Taşıtlar15 252.892 377.842Mobilya ve Demirbaşlar15 53.671 63.862Kullanım Hakkı Varlıkları16 474.383 634.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 599 7.294Bilgisayar Yazılımları17 599 7.294TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.098.219.368 1.023.760.395TOPLAM VARLIKLAR1.110.583.064 1.049.011.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 49.925 97.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 49.925 97.950Banka Kredileri18 49.925 97.950Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları224.699 238.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları224.699 238.541Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 224.699 238.541Ticari Borçlar7 233.942 126.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 233.942 126.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 185.972 206.269Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.105.163 2.413.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.105.163 2.413.806Kısa Vadeli Karşılıklar20 30.313.084 30.313.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 30.313.084 30.313.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 190.567 130.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 190.567 130.127ARA TOPLAM34.303.352 33.526.455Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler13 1.704.000 4.048.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.007.352 37.575.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar692.648 863.360İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 692.648 863.360Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 692.648 863.360Diğer Borçlar8 3.025.713 2.712.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.025.713 2.712.242Uzun Vadeli Karşılıklar20 415.438 197.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 415.438 197.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.133.799 3.773.080TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.141.151 41.348.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.070.441.913 1.007.663.650Ödenmiş Sermaye21 250.000.000 250.000.000Geri Alınmış Paylar (-)21 -27.355.521 -26.310.021Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 2.966.508 3.043.697Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.966.508 3.043.697Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 3.556.049 3.556.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -589.541 -512.352Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 3.336.098 3.260.739Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 3.336.098 3.260.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 777.323.522 158.966.442Net Dönem Karı veya Zararı21 63.900.952 618.432.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.070.441.913 1.007.663.650TOPLAM KAYNAKLAR1.110.583.064 1.049.011.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden De 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Transferler21 11.126.261 -11.126.261 0 0Dönem Karı (Zararı)21 14.282.448 14.282.448 14.282.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -107.889 -107.889 -107.889Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 270.354 -437.140 2.891.481 2.740.568 159.486.613 14.282.448 429.234.324 429.234.324Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650Transferler21 75.359 618.357.080 -618.432.439 0 0Dönem Karı (Zararı)21 63.900.952 63.900.952 63.900.952Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -77.189 -77.189 -77.189Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 -27.355.521 270.354 -589.541 3.556.049 3.336.098 777.323.522 63.900.952 1.070.441.913 1.070.441.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)63.900.952 14.282.448 20.663.055 6.657.519DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.189 -107.890 -22.144 -58.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -77.189 -107.890 -22.144 -58.355Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20 -77.189 -107.890 -22.144 -58.355TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20 63.823.763 14.174.558 20.640.911 6.599.164Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 14.174.558 20.640.911 6.599.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075370BIST