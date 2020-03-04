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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2020 19:56
GÜNCEL HABERLER



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 - Wyndham Grand İstanbul Levent Otel 4.kat İbn-i Sina Salon Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2019 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2019 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
4 - Dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanan yeni üyenin atamasının Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının Şirkete iadesi için yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2019 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme -2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 27.03.2020 GK 2019 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Davet Çağrı İlanı_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824391


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Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,22 17,25 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
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