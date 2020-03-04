***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 - Wyndham Grand İstanbul Levent Otel 4.kat İbn-i Sina Salon Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2019 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2019 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,4 - Dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanan yeni üyenin atamasının Genel Kurul onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının Şirkete iadesi için yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - 2019 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme -2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 27.03.2020 GK 2019 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Davet Çağrı İlanı_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824391BIST