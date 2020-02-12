***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2020 18:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablomuz sadece Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818646
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05304,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,52
|Açılış
|: 304,99
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8236
|7,8628
|% 0,64
|
|Frank
|6,1639
|6,2011
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6087
|1,6167
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-0,86
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|1,75
|
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17:59XU030
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