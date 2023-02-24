***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 13:10
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.02.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2022 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2022 Kâr Dağıtımı Bilgilendirme.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116678
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.790.094
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.594.426
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.794.342
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,19
|2.719.984
|% -7,10
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|DERHL
|5,36
|19.559.906
|% -5,96
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|EREGL
|44,86
|3.976.015.040
|% 1,08
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,60
|2.380.342.345
|% 7,14
|
|TUPRS
|600,50
|2.380.059.073
|% 2,39
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,31
|2.369.408.611
|% 2,72
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|BUCIM
|7,97
|1.283.228.293
|% 3,64
|
|DOHOL
|9,25
|828.448.147
|% 5,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8806
|18,8843
|% 0,05
|
|Euro
|19,9832
|19,9918
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5889
|22,7022
|% -0,15
|
|Frank
|20,1183
|20,2395
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0176
|5,0427
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|