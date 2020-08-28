***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27.08.2020Davanın KonusuDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 27.167.729,00 TL'dir.Karşı Taraf(lar)Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiDavanın Tutarı100.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Onbinde 2,2'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 419 EsasDavanın Duruşma Tarihi16.12.2020Alınan KararTensip KararıBir Sonraki Duruşma Tarihi16.12.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarıİlk Bilanço Tarihinde AyrılacaktırOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.AçıklamalarDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 27.167.729,00 TL'dir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871509BIST