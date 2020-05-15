***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin (VKŞ) tasfiye sürecinin başlatılmasına ve tasfiye memuru atanmasına dair VKŞ genel kurulu tarafından alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ticaret siciline 11.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845415BIST