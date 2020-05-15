***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 16:43
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin (VKŞ) tasfiye sürecinin başlatılmasına ve tasfiye memuru atanmasına dair VKŞ genel kurulu tarafından alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ticaret siciline 11.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845415
BIST
18:05101.983
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385,00
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377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3227
|8,3644
|% -0,59
|
|Frank
|6,9897
|7,0318
|% -1,00
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|3,43
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,20
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,50
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|0,36
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