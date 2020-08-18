***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 10:02
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir yatırım kuruluşu tarafından 2.577.453 TL zarara uğradıkları iddiası ve şimdilik bu zararın 100.000 TL'lik kısmının tazmini talebi ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.10 ve md.32 hükümlerine dayanarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde bir alacak davası açıldığı bilgisi şirketimize 17.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869600
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
0
En Düşük
0
18:057,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4008
En Düşük
7,3688
18:058,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
18:05476,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,78
|Açılış
|: 476,61
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,55
|39.444.346
|% 54,22
|
|SARKY
|7,00
|7.453.517
|% 50,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,54
|9.773.971
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|SELGD
|3,60
|802.436
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% 0,00
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3961
|7,4008
|% 0,23
|
|Euro
|8,7968
|8,8065
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,7052
|9,7539
|% 0,72
|
|Frank
|8,1454
|8,1945
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|14,47
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|0,14
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,23
|