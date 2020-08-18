***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir yatırım kuruluşu tarafından 2.577.453 TL zarara uğradıkları iddiası ve şimdilik bu zararın 100.000 TL'lik kısmının tazmini talebi ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.10 ve md.32 hükümlerine dayanarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde bir alacak davası açıldığı bilgisi şirketimize 17.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869600BIST