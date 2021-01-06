***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Şirketimiz hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararının Şirketimiz aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının iptaline, dava talebimizi oluşturan diğer hususların reddine Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce 05.01.2021 tarihinde karar verildiği hususu 06.01.2021 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897491BIST