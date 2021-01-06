***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 19:30
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Şirketimiz hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararının Şirketimiz aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının iptaline, dava talebimizi oluşturan diğer hususların reddine Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce 05.01.2021 tarihinde karar verildiği hususu 06.01.2021 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897491
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