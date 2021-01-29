***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIII-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ'de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir.Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906394BIST