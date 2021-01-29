***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 19:20
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ'de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir.
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906394
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0222
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,70
|Açılış
|: 436,13
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3024
|7,3078
|% -0,36
|
|Euro
|8,8655
|8,8740
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,9786
|10,0287
|% -0,63
|
|Frank
|8,1690
|8,2182
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9403
|1,9500
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,61
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem